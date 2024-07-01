Сотрудники аэропорта Антальи якобы отказались заправить израильский самолёт

Самолет израильской авиакомпании El Al, которому пришлось в воскресенье совершить вынужденную посадку в аэропорту Антальи для эвакуации больного пассажира, не смог быть дозаправлен из-за отказа турецкого персонала.
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