Bloomberg: Европа обеспокоена возможным притоком солдат ВСУ после конфликта

Страны Европы готовятся к тому, что после завершения украинского конфликта на территорию ЕС хлынет поток бывших военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) и увеличится количество случаев незаконного перемещения оружия.
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