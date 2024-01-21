Культурные мероприятия Архангельска в 2023 году посетили ﻿более миллиона человек

В столице Поморья за прошедший год было организовано около 19 тысяч мероприятий, из которых более трёх тысяч прошли в культурных центрах и более 16 тысяч — в библиотекахВ 2023 году в рамках реализации нацпроекта «Культура» в Архангельске создали вторая модельная библиотека на базе Библиотеки — Архангельского литературного музея.