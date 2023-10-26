«От Днепра до Харькова!» – украинский генерал требует срочно построить свою «линию Суровикина» 

Ситуация для Украины может резко ухудшиться, поэтому давно пора начать строить свой аналог «линии Суровикина» – мощного комплекса фортификационных сооружений на протяжении всего фронта – от Харькова до левобережья Днепра.
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