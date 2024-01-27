В России разработали вышки для бесконтактной подзарядки дронов

В России был создан проект стационарных посадочных вышек «Ладонь», которые предназначены для бесконтактной зарядки аккумуляторов беспилотных летательных аппаратов с использованием электромагнитной индукции.
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