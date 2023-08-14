МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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    Не буду оспаривать всего написанного, но у меня есть и обратный пример. Весной в Ект приезжала родственница из Иркутс...Либеральный Екате...
  • карла карлова
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  • Юрий Соколов
    Такую пысанину надоть сохранять...Либеральный Екате...

Либеральный Екатеринбург вновь шокировал поддерживающую СВО Россию

Либеральный Екатеринбург вновь шокировал поддерживающую СВО Россию

Елена Острякова .   Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 7 тыс рублей 56-летнего Александра Неустроева.

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Комментарии
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Юрий Соколов
Такую пысанину надоть сохранять...
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2 час.
карла карлова
Что за крысятник развели в Екатеринбурге?Пора наглядно и вплотную заняться местной предательской властью,испорченой долгим прибыванием америкаского консульства там.
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2 час.
Михаил Поспелов
Не буду оспаривать всего написанного, но у меня есть и обратный пример. Весной в Ект приезжала родственница из Иркутска. Её удивило, что по городу ходят автобусы с буквой &quot;Z&quot;. Говорит, в Иркутске запрещают на автобусах рисовать символы СВО.
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2 час.

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