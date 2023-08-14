Либеральный Екатеринбург вновь шокировал поддерживающую СВО Россию

Михаил Поспелов

Не буду оспаривать всего написанного, но у меня есть и обратный пример. Весной в Ект приезжала родственница из Иркутска. Её удивило, что по городу ходят автобусы с буквой "Z". Говорит, в Иркутске запрещают на автобусах рисовать символы СВО.