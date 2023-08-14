Елена Острякова . Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 7 тыс рублей 56-летнего Александра Неустроева.
Либеральный Екатеринбург вновь шокировал поддерживающую СВО Россию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Соколов
Такую пысанину надоть сохранять...
Ответить
2 час.
карла карлова
Что за крысятник развели в Екатеринбурге?Пора наглядно и вплотную заняться местной предательской властью,испорченой долгим прибыванием америкаского консульства там.
Ответить
2 час.
Михаил Поспелов
Не буду оспаривать всего написанного, но у меня есть и обратный пример. Весной в Ект приезжала родственница из Иркутска. Её удивило, что по городу ходят автобусы с буквой "Z". Говорит, в Иркутске запрещают на автобусах рисовать символы СВО.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии