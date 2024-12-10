ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Сергей Собянин: 15 проектов Москвы отмечены национальной премией Рунета

Сергей Собянин: 15 проектов Москвы отмечены национальной премией Рунета

Проекты были созданы при инициативе столичного правительства На днях были подведены итоги национальной премии Рунета, в результате чего её лауреатами стали 15 проектов, созданных при инициативе Правительства Москвы.

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