Сергей Собянин: 15 проектов Москвы отмечены национальной премией Рунета

Проекты были созданы при инициативе столичного правительства На днях были подведены итоги национальной премии Рунета, в результате чего её лауреатами стали 15 проектов, созданных при инициативе Правительства Москвы.
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