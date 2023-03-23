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Российские военные нашли американские гранаты на позициях ВСУ под Авдеевкой

Российские военные нашли американские гранаты на позициях ВСУ под Авдеевкой

Гранаты американского, немецкого и болгарского производства были обнаружены на позициях Вооруженных сил Украины под Авдеевкой.

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