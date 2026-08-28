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Мировое обозрение

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Польского посла вызвали в МИД Азербайджана из-за сюжета TVP с критикой Баку

Польского посла вызвали в МИД Азербайджана из-за сюжета TVP с критикой Баку

Посол Польши в Азербайджане Павел Радомский получил жесткую взбучку. Его вызвали в МИД и вручили ноту протеста.

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