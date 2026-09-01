Авито Работа: молодежь пошла в ЖКХ и на производство — число резюме выросло на 105% за год

По данным Авито Работы, за июнь–июль 2026 года число резюме от кандидатов в возрасте 18–24 лет в сфере ЖКХ и эксплуатации выросло вдвое по сравнению с прошлым годом.
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