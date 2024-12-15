Полезная опция нового «китайца»: проверка российской дорогой пройдена

Haval F7, 2.0T (192 л. с.), Р7 Изготовитель – «Хавейл Мотор Рус» Год выпуска – 2024 В эксплуатации «За рулем» – с сентября 2024 года Пробег на момент отчета – 7000 км В редакции прописался Haval F7 нового поколения с двухлитровым турбомотором, роботом и полным приводом.