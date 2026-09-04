Медвежий угол
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Медвежий угол

39 023 подписчика

Пора заканчивать балаган

Пора заканчивать балаган

Я у мамы террористКак я всегда не устаю повторять, «терроризм – это оружие проигравших». И Зеленский нам это наглядно демонстрирует.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Вячеслав Денисов
Вячеслав Денисов

Как израильтяне прикончили "Хамас" - замочили по очереди всех главарей террористов! Как расправились с Ираном пиндосы - убили президента! Уничтожая всех после Зе, быстро пресекли бы попытки возглавить террористическое образование, сформированное пиндосами и европидорами!

Профиль пользователя Наталия
Наталия

Какая разница, эта марионетка, или другая! Пора , действительно, заканчивать этот балаган безоговорочной капитуляцией Украины на наших условиях.