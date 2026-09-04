Пора заканчивать балаган

Я у мамы террористКак я всегда не устаю повторять, «терроризм – это оружие проигравших». И Зеленский нам это наглядно демонстрирует.
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Как израильтяне прикончили "Хамас" - замочили по очереди всех главарей террористов! Как расправились с Ираном пиндосы - убили президента! Уничтожая всех после Зе, быстро пресекли бы попытки возглавить террористическое образование, сформированное пиндосами и европидорами!
Вот как хотите, а я почему-то уверена, что Зелю свои же и замочат. И правильно сделают.
смысл есть, каждый кто придёт на его место должен понимать, что он СЛЕДУЮЩИЙ, без всяких экивоков..................
Какая разница, эта марионетка, или другая! Пора , действительно, заканчивать этот балаган безоговорочной капитуляцией Украины на наших условиях.
Давно пора!!! Почему Путин и путинцы(!) ничего не делают.Одно словоблудие,честное слово!😡