Март 2025 года: Ожидаемые магнитные бури до 7 баллов – готовьтесь к геоштормам! Ирэн ОрлонскаяВ марте 2025 года природа начнет пробуждаться, но этот период также принесет с собой активные геомагнитные возмущения.