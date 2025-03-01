Март 2025 года: Ожидаемые магнитные бури до 7 баллов – готовьтесь к геоштормам! Ирэн ОрлонскаяВ марте 2025 года природа начнет пробуждаться, но этот период также принесет с собой активные геомагнитные возмущения.
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