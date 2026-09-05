Российские фигуристы победили во всех видах на этапе юниорского Гран-при в Бангкоке

Российские фигуристы выиграли все дисциплины на этапе юниорского Гран-при в Бангкоке. В женском одиночном катании победительницей стала София Дзепка, в мужском одиночном золото взял Лев Лазарев, в танцах на льду — Мария Фефелова и Артем Валов.