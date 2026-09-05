Журнал о бизнес...
MainНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал о бизнесе и инвестициях

42 подписчика

Российские фигуристы победили во всех видах на этапе юниорского Гран-при в Бангкоке

Российские фигуристы победили во всех видах на этапе юниорского Гран-при в Бангкоке

Российские фигуристы выиграли все дисциплины на этапе юниорского Гран-при в Бангкоке. В женском одиночном катании победительницей стала София Дзепка, в мужском одиночном золото взял Лев Лазарев, в танцах на льду — Мария Фефелова и Артем Валов.

Вернуться к статье