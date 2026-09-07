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«Миннесота» и Хьюз обсудят продление контракта

Куинн Хьюз и « Миннесота » проведут переговоры о продлении контракта. По сведениям инсайдера Эллиота Фридмана, в ближайшее время стороны встретятся для обсуждения условий нового соглашения.

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