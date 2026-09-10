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Царьград

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NTech: Молочный шоколад занял 71% продаж в России в 2026 году

NTech: Молочный шоколад занял 71% продаж в России в 2026 году

По итогам первого полугодия 2026 года молочный шоколад доминировал на российском рынке, заняв 71% розничных продаж.

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