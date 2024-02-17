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ЕК заявила, что использует доходы от активов РФ для производства оружия для ВСУ

ЕК заявила, что использует доходы от активов РФ для производства оружия для ВСУ

Global Look Press/Mauricio Campino/Keystone Press Agency Еврокомиссия использует доходы от замороженных активов России для производства оружия с Украины, заявила во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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