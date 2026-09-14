Финансист Лобода назвал диапазоны стоимости валют в середине сентября

Курс доллара в ближайшее время будет колебаться в пределах 82,64–85,29 рубля, евро окажется в коридоре 95,90–101,30 рубля, а юань будет стоить от 12,30 до 13 рублей.
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