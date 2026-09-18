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7дней.ru

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Ирина Дубцова: «Я не забывала о нем все 20 лет»

Ирина Дубцова: «Я не забывала о нем все 20 лет»

Певица рассказала историю мини-альбома «2007», призналась, что гордится сыном, и отметила успех совместного трека с Полиной Гагариной.

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