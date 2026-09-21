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Бизнес журнал. Урал

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Екатеринбург впервые за 11 лет примет этап Гран-при России по фигурному катанию

Екатеринбург впервые за 11 лет примет этап Гран-при России по фигурному катанию

Екатеринбург готовится принять всероссийские соревнования по фигурному катанию. Участниками турнира станут более 150 спортсменов.

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