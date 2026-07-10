Театр абсурда
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Театр абсурда

8 901 подписчик

Пока мы дарим им детские сады, они требуют от нас «прекратить воевать». Наглость, которой нет предел

Пока мы дарим им детские сады, они требуют от нас «прекратить воевать». Наглость, которой нет предел

Никогда такого не было, и вот опять. В ответ на наше поведение в стиле «дружбы народов» и бесконечных жестов доброй воли нас в очередной раз приложила бывшая советская республика.

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