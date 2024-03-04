Главный терапевт РФ Драпкина рассказала, как сохранить здоровый вес

Ожирение является фактором риска многих неинфекционных заболеваний. Об этом и о том, сколько и как часто нужно есть, чтобы не набирать вес, изданию «Аргументы и факты» рассказала главный терапевт России Оксана Драпкина.
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