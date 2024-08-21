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Украинское ЦИПСО на гастролях

Украинское ЦИПСО на гастролях

Юрий Кот Сегодня соцсети облетело видео «благородных боевиков», которые якобы раздают тушенку жителям Курской области.

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
Каждый суслик - агроном.....
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12 час.
brigadier21 Snytsarienko
Любая пропаганда рассчитана на строго определённый % тех, кто не имея больших морально-волевых качеств, склонен к панике и позволяет собой довольно просто манипулировать, даже без применения направленных методик НЛП, а уж тем паче - нейролептиков для усиления эффекта. Мирные люди в тыловых районах - в разы более восприимчивы к подобным страхам, чем жители прифронтовых поселений, т.к. ещё ничего определять не умеют, но всякой страшной хрени уже впитали через СМИ. На это и делают ставку в ЦИПСО. Ну и &quot;спящие ячейки&quot; со счетов сбрасывать нельзя - они то-же на месте панику разгоняют только в путь. Я более чем уверен, что этих ячеек в Курской области и сейчас прилично, а уж когда хохол заходил, так они вовсю порезвились, обеспечивая нужный объём информации о постоянной дислокации наших войск, пограничников, МВД и т.д. Нам бы совсем не помешало такую-же методику освоить и применять уже против хохлов на их территории, пусть заценят ответочку.
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12 час.
ГМ
Георгий Михалев
В расход суку хохложопую.
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2 час.

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