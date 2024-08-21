Украинское ЦИПСО на гастролях

brigadier21 Snytsarienko

Любая пропаганда рассчитана на строго определённый % тех, кто не имея больших морально-волевых качеств, склонен к панике и позволяет собой довольно просто манипулировать, даже без применения направленных методик НЛП, а уж тем паче - нейролептиков для усиления эффекта. Мирные люди в тыловых районах - в разы более восприимчивы к подобным страхам, чем жители прифронтовых поселений, т.к. ещё ничего определять не умеют, но всякой страшной хрени уже впитали через СМИ. На это и делают ставку в ЦИПСО. Ну и "спящие ячейки" со счетов сбрасывать нельзя - они то-же на месте панику разгоняют только в путь. Я более чем уверен, что этих ячеек в Курской области и сейчас прилично, а уж когда хохол заходил, так они вовсю порезвились, обеспечивая нужный объём информации о постоянной дислокации наших войск, пограничников, МВД и т.д. Нам бы совсем не помешало такую-же методику освоить и применять уже против хохлов на их территории, пусть заценят ответочку.