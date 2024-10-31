Сбежавшая из РФ Татьяна Лазарева* вышла на связь после наводнений в Испании

Телеведущая уехала на Кипр перед началом стихийных бедствий Телеведущая Татьяна Лазарева*, находящаяся сейчас на Кипре, сообщила, что успела покинуть Испанию перед мощными наводнениями, которые обрушились на страну.
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