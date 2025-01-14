Беспилотники «СКАТ 350 М» вскрыли пункты дислокации ВСУ в курском приграничье

Расчёты разведывательных БПЛА «СКАТ 350 М» отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» вскрыли пункты временной дислокации, боевую технику и живую силу подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.
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