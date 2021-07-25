Вопрос "на засыпку"!

☭КОМПАСВопрос "на засыпку"!Вернуться к статье2911НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНина ТретьяковаНикуда, мне и дома хорошо!Борис НиколаевичНи кудаJolieА я бы на Алтай!!)ВКВалерий КорытовВ Петропавловск-Камчатский, положить цветы на памятную доску подруге ( погибла на Аваче)НДНаталья ДубнякВ Санкт-ПетербургЕвгений Кислинскийв Киргизию, и даже если бы не дали билет на самолёт, купил бы, да и полечу как только отменят пандемию.Руслан ТехажевДавно мечтаю на Байкале побывать, наверное уже не успеюJolieУспеете)Александр СимаковКак не успеете? Байкал что - испарится?Игорь КузнецовЯ тоже давно хотел бы на Байкал. Но... пандемия расстроила планы. Вроде бы сейчас начали развивать внутренний туризм, посмотрим, может и билеты на самолёт обойдутся меньше моей пенсии.Ирина Чещинавы обязательно туда съездите, оба )))) На Байкале - здОрово! Я там 38 лет прожила (на севере)Ирина Чещинавы обязательно туда съездите )))) На Байкале - здОрово! Я там 38 лет прожила (на севере)Олег ИвановичНа Байкале классно! Только там сейчас сложно. большая часть побережья выкуплена под дачи. Понятно кем.Ирина Чещинатам сейчас все болеют, к сожалению... А на севере Байкала ничуть не хуже, чем в Иркутске )))) а может и лучше )))Олег ИвановичНу, я, так думаю, что на севере Байкала однозначно лучше, чем в Иркутске))))))Ирина Чещинадля меня - лучше, а вообще кому как ))))ВЛАДЧукотка, Бухта Провидения, пос. Дорожный или то место, где он былАлександр СимаковТам аэродрома нет, куда бы я полетел. На вертолёт билет давайте!Jolieааа!!даём: ..летите)))Александр СимаковЯ никого бомбить не собираюсь, дайте пассажирский! :-) Хотя и на этом можно было бы кое куда слетать...Михаил АбросимовМне тут недалеко. Можно и на машине.лариса ищенкоК морю и чтобы температура воздуха не больше 25 градусов...Александр СимаковКондиционер с собой возьмите, потому что регулирование температуры воздуха к билету не прилагается.Валерий Антохинв кругосветное путешествиеКораблев СергейНа КамчаткуИрина Чещинав Карелию. Я там никогда не была ))))Ирина ЧещинаJolie, спасибо вам за этот вопрос ))) И ведь пока никто не написал про заграницу )))Елена ННикудаААлексейА я бы посетил все значимые города России, от Калининграда до Владивостока и Сахалин бы не забыл.Комментировать
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