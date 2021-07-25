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Вопрос "на засыпку"!

Вопрос "на засыпку"!

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Нина Третьякова
Никуда, мне и дома хорошо!
Борис Николаевич
Ни куда
Jolie
А я бы на Алтай!!)
Валерий Корытов
В Петропавловск-Камчатский, положить цветы на памятную доску подруге ( погибла на Аваче)
Наталья Дубняк
В Санкт-Петербург
Евгений Кислинский
в Киргизию, и даже если бы не дали билет на самолёт, купил бы, да и полечу как только отменят пандемию.
Руслан Техажев
Давно мечтаю на Байкале побывать, наверное уже не успею
Jolie
Успеете)
Александр Симаков
Как не успеете? Байкал что - испарится?
Игорь Кузнецов
Я тоже давно хотел бы на Байкал. Но... пандемия расстроила планы. Вроде бы сейчас начали развивать внутренний туризм, посмотрим, может и билеты на самолёт обойдутся меньше моей пенсии.
Ирина Чещина
вы обязательно туда съездите, оба )))) На Байкале - здОрово! Я там 38 лет прожила (на севере)
Ирина Чещина
вы обязательно туда съездите )))) На Байкале - здОрово! Я там 38 лет прожила (на севере)
Олег Иванович
На Байкале классно! Только там сейчас сложно. большая часть побережья выкуплена под дачи. Понятно кем.
Ирина Чещина
там сейчас все болеют, к сожалению... А на севере Байкала ничуть не хуже, чем в Иркутске )))) а может и лучше )))
Олег Иванович
Ну, я, так думаю, что на севере Байкала однозначно лучше, чем в Иркутске))))))
Ирина Чещина
для меня - лучше, а вообще кому как ))))
ВЛАД
Чукотка, Бухта Провидения, пос. Дорожный или то место, где он был
Александр Симаков
Там аэродрома нет, куда бы я полетел. На вертолёт билет давайте!
Jolie
ааа!!даём: ..летите)))
Александр Симаков
Я никого бомбить не собираюсь, дайте пассажирский! :-) Хотя и на этом можно было бы кое куда слетать...
Михаил Абросимов
Мне тут недалеко. Можно и на машине.
лариса ищенко
К морю и чтобы температура воздуха не больше 25 градусов...
Александр Симаков
Кондиционер с собой возьмите, потому что регулирование температуры воздуха к билету не прилагается.
Валерий Антохин
в кругосветное путешествие
Кораблев Сергей
На Камчатку
Ирина Чещина
в Карелию. Я там никогда не была ))))
Ирина Чещина
Jolie, спасибо вам за этот вопрос ))) И ведь пока никто не написал про заграницу )))
Елена Н
Никуда
Алексей
А я бы посетил все значимые города России, от Калининграда до Владивостока и Сахалин бы не забыл.

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