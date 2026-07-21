Неймар вошел в сборную разочарований ЧМ-2026

Портал ESPN составил символическую сборную разочарований чемпионата мира-2026 В нее вошли: вратарь Фернандо Муслера (Уругвай), защитники Нико О’Райли (Англия), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Марк Гехи (Англия), Йозуа Киммих (Германия), полузащитники Скотт Мактоминей (Шотландия), Федерико Вальверде (Уругвай), Кристиан Пулишич (США), Бруну Фернандеш (Португалия), Флориан Виртц (Германия), а также нападающий Неймар (Бразилия).
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