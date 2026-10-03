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Царьград

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В Краснодаре пьяный посетитель избил 37-летнюю продавщицу магазина

В Краснодаре пьяный посетитель избил 37-летнюю продавщицу магазина

Продавщица обратилась в полицию после конфликта с посетителем в магазине на улице Герцена, заявив, что мужчина в состоянии опьянения избил её, когда она потребовала его покинуть помещение.

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