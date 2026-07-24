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Срочно! В Анапе воют сирены: беспилотники идут морем на восток, работает ПВО, опасность для Кубани

Срочно! В Анапе воют сирены: беспилотники идут морем на восток, работает ПВО, опасность для Кубани

В Анапе включена сирена и объявлена угроза атаки беспилотников, сообщает мэрия города-курорта. По информации мониторингового канала Lpr, Анапа, Новороссийск, Крымск, Краснодар, Ильский, Афипский – тревога по беспилотникам: - Очень большое количество от Таманского полуострова, - говорится в сообщении.

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