Банки приготовились к закручиванию ипотечных гаек

Жесткий курс ЦБ по охлаждению кредитного рынка привел к предсказуемому результату — в конце уходящего года рыночные ставки по загородной ипотеке стали заградительными, а по льготным программам требования к заемщикам ужесточились.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии