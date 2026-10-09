Путин прибыл на саммит СНГ в Туркменистане

Президент России Владимир Путин прибыл на саммит Совета глав государств СНГ в Национальной туристической зоне «Аваза» в Туркменистане.
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