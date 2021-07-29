Россию ждёт повышение цен на яблоки Мария СадковаПредставители садоводства и сельского хозяйства Российской Федерации заявляют, что из-за повсеместного закрытая производства и банкротства планы на замещение импорта отечественной продукций срываются.
Россию ждёт повышение цен на яблоки Мария СадковаПредставители садоводства и сельского хозяйства Российской Федерации заявляют, что из-за повсеместного закрытая производства и банкротства планы на замещение импорта отечественной продукций срываются.
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