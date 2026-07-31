Минздрав Подмосковья запустил акцию "Проверь здоровье в парке"

На выходных жители Подмосковья старше 18 лет могут пройти медицинский осмотр в 17 парках региона. Акция "Проверь свое здоровье в парке", организованная Минздравом области, позволяет измерить давление и провести другие исследования без предварительной записи.
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