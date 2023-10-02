Как американцы потратили миллионы долларов на создание бомб из летучих мышей

«Бомбы бы делать из этих мышей!» — предложил американский стоматолог, и президент Рузвельт одобрил. фото: Getty ImagesБедные летучие мыши! Человечество то и дело норовит замешать их в свои грязные делишки: то в передаче коронавируса заподозрит, то сделает из них массовых убийц… Ну, или хотя бы попытается.