Как американцы потратили миллионы долларов на создание бомб из летучих мышей

«Бомбы бы делать из этих мышей!» — предложил американский стоматолог, и президент Рузвельт одобрил. фото: Getty ImagesБедные летучие мыши! Человечество то и дело норовит замешать их в свои грязные делишки: то в передаче коронавируса заподозрит, то сделает из них массовых убийц… Ну, или хотя бы попытается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии