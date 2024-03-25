Повышение НДФЛ в России назвали непредрешенным

Параметры планируемых налоговых изменений в России пока не определены и продолжают обсуждаться в кабмине, рассказал участвовавший во встрече депутатов думской фракции КПРФ с премьер-министром Михаилом Мишустиным зампред ЦК партии Дмитрий Новиков.