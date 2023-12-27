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Глава "Газпрома" Миллер: Россия будет полностью газифицирована к 2030 году

Глава "Газпрома" Миллер: Россия будет полностью газифицирована к 2030 году

Глава компании "Газпром" Алексей Миллер на встрече с Президентом России Владимиром Путиным заявил, что задача по газификации всей страны будет полностью выполнена в 2030 году, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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