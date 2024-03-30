В заливе Петра Великого экипаж корвета ТОФ «Герой РФ Алдар Цыденжапов» провёл тренировку по борьбе за живучесть корабля

В ходе отработки алгоритма действий при ликвидации условного возгорания экипаж корвета выполнил нормативы по сбору аварийных партий, экипировке в пожарные костюмы, герметизации условного горящего отсека и устранении задымления.
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