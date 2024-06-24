Песков: мирные предложения России по Украине остаются в силе

РИА Новости/Александр Кряжев Мирные предложения России по урегулированию конфликта на Укаине остаются в силе, временные рамки уже озвучил президент РФ Владимир Путин, заявил 24 июня журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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