Молодой водитель пострадал в ДТП под Калугой

В Калуге 13 апреля в 04:40 в районе дома 30 «А» села Спас произошло ДТП. Молодой человек 1999 года рождения, управляющий автомобилем ВАЗ 212140, не справился с управлением и съехал с дороги, двигаясь от Воротынска в сторону Калуги.