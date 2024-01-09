Огромная, летающая на самогонке, марапацуца «зависла» на стене в Краснодаре

Огромная, летающая на самогонке, марапацуца «зависла» на стене в КраснодареНовый мурал в Краснодаре – реплика картины известного сюрреалистического художника, так называемого «кубанского Сальвадора Дали», Сергея Воржева.
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