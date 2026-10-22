Правительство ЯНАО утвердило прожиточный минимум на 2027 год. Согласно постановлению, подписанному губернатором Дмитрием Артюховым, с 1 января следующего года минимум составит 27 тысяч 711 рублей на душу населения.
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