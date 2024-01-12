Беспокойство об избытке предложения заставило Citigroup понизить прогноз цен Brent на 2024-2025 годы Татьяна АрестоваИсследовательский отдел Citigroup (Citi Research) 12 января снизил прогнозы цен на нефть Brent на текущий и 2025 год, ссылаясь на беспокойства из-за избытка предложения.
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