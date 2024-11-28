Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

76 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Львовна
    Надеюсь к кастрации?Крымчанин восемь ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    В первую очередь надо молиться, чтобы господь бог дал мозги нашим политикам и чиновникам. Беда совсем у них с головой...В Крыму помолилис...
  • Владимир Бурцев
    Забыли про Евпаторию!- всегда была детской здравницей. Стоят полупустые здравницы (вся инфраструктура есть) организов...Города Крыма вошл...

Когда крымским родителям придут детские пособия за ноябрь

Когда крымским родителям придут детские пособия за ноябрь

Ряд детских выплат Отделение СФР по Республике Крым перечисляет родителям на банковские карты в один день — каждого третьего числа нового месяца за предыдущий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх