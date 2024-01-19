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В Пентагоне подтвердили удар хуситов по танкеру США в Аденском заливе

Военные правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) атаковали американский танкер Chem Ranger в Аденском заливе баллистическими ракетами, сообщили в центральном командовании Пентагона.

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