Российские средства ПВО уничтожили украинский вертолет Ми‑8 в районе Загрызова

РИАМО - 20 окт. Начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС РФ заявил, что подразделения уничтожили украинский вертолет Ми-8 с помощью средств ПВО в районе Загрызова, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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