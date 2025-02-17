Киномарафон на фестивале Arctic open познакомит зрителей с новым российским кино

В рамках кинофестиваля Arctic open пройдет киномарафон, на котором будут представлены более 40 документальных и художественных фильмов, включая 22 короткометражные и 5 полнометражных картин, сообщили организаторы.
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