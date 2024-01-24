113 ледовых переправ работают в Архангельской области

По информации регионального управления МЧС, на территории Поморья действует 90 транспортных и 23 пешеходных переправСпасатели отмечают, что выходить и выезжать на лёд может быть опасно для жизни, так как на нём могут находиться трещины и наледи.
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