Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 801 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    А зачем Россия вообще включает "Азовцев" в обменные списки? Предлагать к обмену нужно исключительно мобилизованных ВС...Девять "поварих" ...
  • Vlad
    а у нас их стрельнули за наркотики и куда все делось!«Вон там у Пятеро...
  • Раиса Фазлетдинова
    Таких нужно сразу депортировать без  права повторного приезда в Россию. У нас  в небольшом городе легче. Дочька вызва...Иноземец потерял ...

Экс-главком НАТО в Европе: подозреваю, что президенты Ирана и России уже всё продумали

Экс-главком НАТО в Европе: подозреваю, что президенты Ирана и России уже всё продумали

Свержению режима Башара Асада в Сирии во многом поспособствовали действия США по поддержке Израиля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
TF
Tatyana Fedotova
Зря Россия не поддержала курдов в своё время. Они лучше турок.
Ответить
6 час.
Игорь Кузнецов
Если вспомнить, то &quot;БААС&quot; (Партия арабского социалистического возрождения) пришла к власти в Сирии в 1963 году и отец Башара Асада, Хафез Асад, захватил власть в результате внутрипартийного переворота в 1970 году, был провозглашен президентом Сирии в 1971 году. Сам Башар Асад возглавил режим партии &quot;Баас&quot; в 2000 году после смерти своего отца вынужденно - он учился на ольтафматолога и его &quot;путь лидера&quot; начался только после гибели его старшего брата, Басиля, в автокатастрофе. Но СССР уже не было, &quot;социалистического&quot; в партии тоже не осталось ничего, они практически устранили из парламента все другие партии... Вот так и рушится однопартийная политическая система.
Ответить
6 час.
Sergiy Che
Опять дура Федотова бредит о том чего не знает! В Новом Году курдов ей там побольше в соседушки!! 😆 - https://mt.ru/absolute-rating/46168475456
Приютили 200 семей курдов. Как теперь те измываются над саратовскими фермерами - Абсолютный рейтинг - Социальная сеть "МТ.RU"
Абсолютный рейтинг - MT.RU
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх