Свержению режима Башара Асада в Сирии во многом поспособствовали действия США по поддержке Израиля.
Экс-главком НАТО в Европе: подозреваю, что президенты Ирана и России уже всё продумали
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TF
Tatyana Fedotova
Зря Россия не поддержала курдов в своё время. Они лучше турок.
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6 час.
Игорь Кузнецов
Если вспомнить, то "БААС" (Партия арабского социалистического возрождения) пришла к власти в Сирии в 1963 году и отец Башара Асада, Хафез Асад, захватил власть в результате внутрипартийного переворота в 1970 году, был провозглашен президентом Сирии в 1971 году. Сам Башар Асад возглавил режим партии "Баас" в 2000 году после смерти своего отца вынужденно - он учился на ольтафматолога и его "путь лидера" начался только после гибели его старшего брата, Басиля, в автокатастрофе. Но СССР уже не было, "социалистического" в партии тоже не осталось ничего, они практически устранили из парламента все другие партии... Вот так и рушится однопартийная политическая система.
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6 час.
Sergiy Che
Опять дура Федотова бредит о том чего не знает! В Новом Году курдов ей там побольше в соседушки!! 😆 - https://mt.ru/absolute-rating/46168475456
Приютили 200 семей курдов. Как теперь те измываются над саратовскими фермерами - Абсолютный рейтинг - Социальная сеть "МТ.RU"
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4 час.
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