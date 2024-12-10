Экс-главком НАТО в Европе: подозреваю, что президенты Ирана и России уже всё продумали

Игорь Кузнецов

Если вспомнить, то "БААС" (Партия арабского социалистического возрождения) пришла к власти в Сирии в 1963 году и отец Башара Асада, Хафез Асад, захватил власть в результате внутрипартийного переворота в 1970 году, был провозглашен президентом Сирии в 1971 году. Сам Башар Асад возглавил режим партии "Баас" в 2000 году после смерти своего отца вынужденно - он учился на ольтафматолога и его "путь лидера" начался только после гибели его старшего брата, Басиля, в автокатастрофе. Но СССР уже не было, "социалистического" в партии тоже не осталось ничего, они практически устранили из парламента все другие партии... Вот так и рушится однопартийная политическая система.