«Энергоатом» заказал защиту АЭС от БПЛА только на третий год конфликта

«Энергоатом» заказал защиту от ударных дронов для Ровенской атомной электростанции. Однако это произошло на третий год военного конфликта и сразу после выступления Владимира Зеленского в Организации Объединенных Наций.
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