Человек пострадал при пожаре в калужском райцентре

Накануне вечером, 22 февраля, в квартире на Зеленой улице в поселке Бабынино произошел пожар. На его ликвидацию отправили один пожарный экипаж Накануне вечером, 22 февраля, в квартире на Зелёной улице в посёлке Бабынино произошёл пожар.