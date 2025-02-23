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Калужские новости

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Человек пострадал при пожаре в калужском райцентре

Человек пострадал при пожаре в калужском райцентре

Накануне вечером, 22 февраля, в квартире на Зеленой улице в поселке Бабынино произошел пожар. На его ликвидацию отправили один пожарный экипаж Накануне вечером, 22 февраля, в квартире на Зелёной улице в посёлке Бабынино произошёл пожар.

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